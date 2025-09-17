Virtua (TVK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0,02681936 24J Tinggi $ 0,03016636 Sepanjang Masa $ 1,21 Harga Terendah $ 0,01767338 Perubahan Harga (1J) -%0,03 Perubahan Harga (1D) +%2,22 Perubahan Harga (7D) -%3,38

Virtua (TVK) harga masa nyata ialah $0,02852743. Sepanjang 24 jam yang lalu, TVK didagangkan antara $ 0,02681936 rendah dan $ 0,03016636 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TVK sepanjang masa ialah $ 1,21, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0,01767338.

Dari segi prestasi jangka pendek, TVK telah berubah sebanyak -%0,03 sejak sejam yang lalu, +%2,22 dalam 24 jam dan -%3,38 dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Virtua (TVK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2,42M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 34,23M Bekalan Peredaran 84,93M Jumlah Bekalan 1.200.000.000,0

Had Pasaran semasa Virtua ialah $ 2,42M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TVK ialah 84,93M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1200000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 34,23M.