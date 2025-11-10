Virtual Trade Agent Harga Hari Ini

Harga langsung Virtual Trade Agent (VTA) hari ini ialah $ 0.00516772, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa VTA kepada USD penukaran adalah $ 0.00516772 setiap VTA.

Virtual Trade Agent kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 4,910.24, dengan bekalan edaran sebanyak 950.18K VTA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, VTA didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.056364, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00513175.

Dalam prestasi jangka pendek, VTA dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -15.35% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Virtual Trade Agent (VTA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 4.91K$ 4.91K $ 4.91K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 5.17K$ 5.17K $ 5.17K Bekalan Peredaran 950.18K 950.18K 950.18K Jumlah Bekalan 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Had Pasaran semasa Virtual Trade Agent ialah $ 4.91K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran VTA ialah 950.18K, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.17K.