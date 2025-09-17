Virtuals Index (VTF) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.717301 $ 0.717301 $ 0.717301 24J Rendah $ 0.80811 $ 0.80811 $ 0.80811 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.717301$ 0.717301 $ 0.717301 24J Tinggi $ 0.80811$ 0.80811 $ 0.80811 Sepanjang Masa $ 1.32$ 1.32 $ 1.32 Harga Terendah $ 0.292969$ 0.292969 $ 0.292969 Perubahan Harga (1J) -0.24% Perubahan Harga (1D) +5.85% Perubahan Harga (7D) +2.88% Perubahan Harga (7D) +2.88%

Virtuals Index (VTF) harga masa nyata ialah $0.775473. Sepanjang 24 jam yang lalu, VTF didagangkan antara $ 0.717301 rendah dan $ 0.80811 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi VTF sepanjang masa ialah $ 1.32, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.292969.

Dari segi prestasi jangka pendek, VTF telah berubah sebanyak -0.24% sejak sejam yang lalu, +5.85% dalam 24 jam dan +2.88% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Virtuals Index (VTF) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 91.53K$ 91.53K $ 91.53K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 91.53K$ 91.53K $ 91.53K Bekalan Peredaran 117.91K 117.91K 117.91K Jumlah Bekalan 117,905.7829675824 117,905.7829675824 117,905.7829675824

Had Pasaran semasa Virtuals Index ialah $ 91.53K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran VTF ialah 117.91K, dengan jumlah bekalan sebanyak 117905.7829675824. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 91.53K.