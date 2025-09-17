Lagi Mengenai VTF

Virtuals Index Logo

Virtuals Index Harga (VTF)

Tidak tersenarai

1 VTF ke USD Harga Langsung:

$0.775473
$0.775473$0.775473
+5.80%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Virtuals Index (VTF) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 16:52:27 (UTC+8)

Virtuals Index (VTF) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.717301
$ 0.717301$ 0.717301
24J Rendah
$ 0.80811
$ 0.80811$ 0.80811
24J Tinggi

$ 0.717301
$ 0.717301$ 0.717301

$ 0.80811
$ 0.80811$ 0.80811

$ 1.32
$ 1.32$ 1.32

$ 0.292969
$ 0.292969$ 0.292969

-0.24%

+5.85%

+2.88%

+2.88%

Virtuals Index (VTF) harga masa nyata ialah $0.775473. Sepanjang 24 jam yang lalu, VTF didagangkan antara $ 0.717301 rendah dan $ 0.80811 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi VTF sepanjang masa ialah $ 1.32, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.292969.

Dari segi prestasi jangka pendek, VTF telah berubah sebanyak -0.24% sejak sejam yang lalu, +5.85% dalam 24 jam dan +2.88% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Virtuals Index (VTF) Maklumat Pasaran

$ 91.53K
$ 91.53K$ 91.53K

--
----

$ 91.53K
$ 91.53K$ 91.53K

117.91K
117.91K 117.91K

117,905.7829675824
117,905.7829675824 117,905.7829675824

Had Pasaran semasa Virtuals Index ialah $ 91.53K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran VTF ialah 117.91K, dengan jumlah bekalan sebanyak 117905.7829675824. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 91.53K.

Virtuals Index (VTF) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Virtuals Index kepada USD adalah $ +0.04283076.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Virtuals Index kepada USD adalah $ -0.0267873189.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Virtuals Index kepada USD adalah $ -0.0500920661.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Virtuals Index kepada USD adalah $ -0.2254835727350629.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.04283076+5.85%
30 Hari$ -0.0267873189-3.45%
60 Hari$ -0.0500920661-6.45%
90 Hari$ -0.2254835727350629-22.52%

Apakah itu Virtuals Index (VTF)

Curated index of the largest AI agents created on Virtuals Protocol, rebalanced frequently to capture the upside from newly launched agents in the ecosystem. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. VTF is an Index DTF deployed by Virtuals Protocol and curated by Re7 Labs on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Virtuals Index (VTF) Sumber

Laman Web Rasmi

Virtuals Index Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Virtuals Index (VTF) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Virtuals Index (VTF) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Virtuals Index.

Semak Virtuals Index ramalan harga sekarang!

VTF kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Virtuals Index (VTF)

Memahami tokenomik Virtuals Index (VTF) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token VTF dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Virtuals Index (VTF)

Berapakah nilai Virtuals Index (VTF) hari ini?
Harga langsung VTF dalam USD ialah 0.775473 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa VTF ke USD?
Harga semasa VTF ke USD ialah $ 0.775473. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Virtuals Index?
Had pasaran untuk VTF ialah $ 91.53K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran VTF?
Bekalan edaran VTF ialah 117.91K USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) VTF?
VTF mencapai harga ATH sebanyak 1.32 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa VTF?
VTF melihat harga ATL sebanyak 0.292969 USD.
Berapakah jumlah dagangan VTF?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk VTFialah -- USD.
Adakah VTF akan naik lebih tinggi tahun ini?
VTF mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak VTFramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 16:52:27 (UTC+8)

Virtuals Index (VTF) Kemas Kini Industri Penting

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.