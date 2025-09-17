VirtuBeauty by Virtuals (VBEA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00001969 $ 0.00001969 $ 0.00001969 24J Rendah $ 0.00002019 $ 0.00002019 $ 0.00002019 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00001969$ 0.00001969 $ 0.00001969 24J Tinggi $ 0.00002019$ 0.00002019 $ 0.00002019 Sepanjang Masa $ 0.00064928$ 0.00064928 $ 0.00064928 Harga Terendah $ 0.00000676$ 0.00000676 $ 0.00000676 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -0.14% Perubahan Harga (7D) -8.23% Perubahan Harga (7D) -8.23%

VirtuBeauty by Virtuals (VBEA) harga masa nyata ialah $0.0000198. Sepanjang 24 jam yang lalu, VBEA didagangkan antara $ 0.00001969 rendah dan $ 0.00002019 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi VBEA sepanjang masa ialah $ 0.00064928, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000676.

Dari segi prestasi jangka pendek, VBEA telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -0.14% dalam 24 jam dan -8.23% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

VirtuBeauty by Virtuals (VBEA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 19.02K$ 19.02K $ 19.02K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 19.80K$ 19.80K $ 19.80K Bekalan Peredaran 960.21M 960.21M 960.21M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa VirtuBeauty by Virtuals ialah $ 19.02K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran VBEA ialah 960.21M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 19.80K.