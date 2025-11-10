Tokenomik VIRTUE (VIRTUE)

Lihat cerapan utama tentang VIRTUE (VIRTUE), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 21:14:44 (UTC+8)
USD

VIRTUE (VIRTUE) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk VIRTUE (VIRTUE), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 12.63K
Jumlah Bekalan:
$ 849.00K
Bekalan Edaran:
$ 799.00K
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 13.42K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.209091
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.01527779
Harga Semasa:
$ 0.01581043
VIRTUE (VIRTUE) Maklumat

Virtue Finance is a pioneering cryptocurrency project at the intersection of Artificial Intelligence, Real-World Assets and Decentralized Physical AI.

Our mission is to create a decentralized, inclusive ecosystem that empowers individuals globally to participate in the AI and blockchain revolution. Built on a Proof-of-Stake blockchain, users earn $TASK tokens by completing tasks that train our Decentralized AI Model ( The Virtus ), while simultaneously promoting the project organically.

Our ecosystem features a robust suite of utilities—including the Virtus Centurion Bot, dApp Dashboard, Task Marketplace, and more—designed to enhance user engagement, ensure security, and democratize access to AI-driven financial opportunities.

Looking ahead, Virtue Finance will launch a custom blockchain optimized for AI and DePAI applications, positioning us as a leader in the next generation of decentralized finance.

By fostering global collaboration and leveraging viral marketing strategies, we aim to captivate the crypto community and mainstream audiences alike.

Laman Web Rasmi:
https://virtuefinance.io/
Kertas putih:
https://docs.virtuefinance.io/

Tokenomik VIRTUE (VIRTUE): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik VIRTUE (VIRTUE) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token VIRTUE yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token VIRTUE yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik VIRTUE, terokai VIRTUE harga langsung token!

VIRTUE Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju VIRTUE? Halaman ramalan harga VIRTUE kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

