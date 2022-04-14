Tokenomik Virus Protocol (VIRUS)
Virus Protocol (VIRUS) Maklumat
The first ever decentralized and democratically controlled/trained AI platform.
Virus Protocol is a living experiment in adaptive intelligence, shaped and refined by the collective input of its community. This Protocol introduces an evolving AI entity merging the adaptability of viral "virus" evolution alongside the power of collaborative intelligence. An ever-evolving "virus" grows with each contribution. Every user is a researcher, and every input is a step forward in creating an intelligent, decentralized agent producing not only an adaptive model but a shared vision of decentralized intelligence.
Key Features:
Community-Driven Evolution: Virus Protocol adapts to inputs from its community, evolving its characteristics and capabilities over time.
AI Meets Blockchain: Leveraging Solana’s speed and efficiency, the token integrates AI to create a dynamic, evolving entity.
Visual Representation: Each iteration of the $virus is paired with a unique visual component, symbolizing its growth and transformation.
Virus Protocol blurs the line between creator and creation. You’re not just a participant—you’re part of the evolution.
Virus Protocol (VIRUS) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Virus Protocol (VIRUS), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik Virus Protocol (VIRUS): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Virus Protocol (VIRUS) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token VIRUS yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token VIRUS yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik VIRUS, terokai VIRUS harga langsung token!
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.