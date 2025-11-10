Visa xStock Harga Hari Ini

Harga langsung Visa xStock (VX) hari ini ialah $ 351.58, dengan 0.72% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa VX kepada USD penukaran adalah $ 351.58 setiap VX.

Visa xStock kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 276,715, dengan bekalan edaran sebanyak 786.99 VX. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, VX didagangkan antara $ 351.61 (rendah) dan $ 354.11 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 398.5, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 343.4.

Dalam prestasi jangka pendek, VX dipindahkan -0.71% dalam sejam terakhir dan +0.47% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Visa xStock (VX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 276.72K$ 276.72K $ 276.72K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 7.60M$ 7.60M $ 7.60M Bekalan Peredaran 786.99 786.99 786.99 Jumlah Bekalan 21,610.10676253341 21,610.10676253341 21,610.10676253341

Had Pasaran semasa Visa xStock ialah $ 276.72K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran VX ialah 786.99, dengan jumlah bekalan sebanyak 21610.10676253341. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 7.60M.