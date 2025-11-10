Visionaire Harga Hari Ini

Harga langsung Visionaire (VISIONAIRE) hari ini ialah $ 0.00004003, dengan 5.46% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa VISIONAIRE kepada USD penukaran adalah $ 0.00004003 setiap VISIONAIRE.

Visionaire kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 28,216, dengan bekalan edaran sebanyak 704.81M VISIONAIRE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, VISIONAIRE didagangkan antara $ 0.00003731 (rendah) dan $ 0.00004002 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00007015, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.0000356.

Dalam prestasi jangka pendek, VISIONAIRE dipindahkan +1.83% dalam sejam terakhir dan -9.79% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Visionaire (VISIONAIRE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 28.22K$ 28.22K $ 28.22K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 39.98K$ 39.98K $ 39.98K Bekalan Peredaran 704.81M 704.81M 704.81M Jumlah Bekalan 998,721,042.583398 998,721,042.583398 998,721,042.583398

Had Pasaran semasa Visionaire ialah $ 28.22K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran VISIONAIRE ialah 704.81M, dengan jumlah bekalan sebanyak 998721042.583398. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 39.98K.