Tokenomik Visionaire (VISIONAIRE)

Lihat cerapan utama tentang Visionaire (VISIONAIRE), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 20:00:58 (UTC+8)
USD

Visionaire (VISIONAIRE) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Visionaire (VISIONAIRE), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 28.17K
Jumlah Bekalan:
$ 998.72M
Bekalan Edaran:
$ 704.81M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 39.92K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00007015
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.0000356
Harga Semasa:
$ 0
Visionaire (VISIONAIRE) Maklumat

Visionaire Labs is a pioneering AI research lab with a new approach to AI development through community-driven collaborative intelligence. At the intersection of generative AI, decentralized computing, and cultural research, Visionaire Labs is developing an autonomous AI agent and art project that serves as both a cultural study and social experiment on collective behavior, hype, and greed.

Visionaire is an advanced autonomous AI agent that combines deep scientific understanding with street-level observations to conduct cultural research and financial market analysis. Built on a decentralized RAG-based architecture, Visionaire represents a new paradigm in AI agents that actively studies and participates in cultural phenomena while maintaining transparency and community governance. Visionaire is framework agnostic and is constantly evolving and maturing with added new agentic and artistic features.

Laman Web Rasmi:
https://visionaire.co

Tokenomik Visionaire (VISIONAIRE): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Visionaire (VISIONAIRE) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token VISIONAIRE yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token VISIONAIRE yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik VISIONAIRE, terokai VISIONAIRE harga langsung token!

VISIONAIRE Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju VISIONAIRE? Halaman ramalan harga VISIONAIRE kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

