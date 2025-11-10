VitaDAO Harga Hari Ini

Harga langsung VitaDAO (VITA) hari ini ialah $ 0.702535, dengan 0.35% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa VITA kepada USD penukaran adalah $ 0.702535 setiap VITA.

VitaDAO kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 18,176,349, dengan bekalan edaran sebanyak 25.87M VITA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, VITA didagangkan antara $ 0.684052 (rendah) dan $ 0.702535 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 7.05, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.0.

Dalam prestasi jangka pendek, VITA dipindahkan +1.71% dalam sejam terakhir dan -6.94% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

VitaDAO (VITA) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa VitaDAO ialah $ 18.18M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran VITA ialah 25.87M, dengan jumlah bekalan sebanyak 28083052.91229366. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 19.73M.