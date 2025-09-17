VitAI (VITAI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.04953982$ 0.04953982 $ 0.04953982 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -0.45% Perubahan Harga (7D) +4.25% Perubahan Harga (7D) +4.25%

VitAI (VITAI) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, VITAI didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi VITAI sepanjang masa ialah $ 0.04953982, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, VITAI telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -0.45% dalam 24 jam dan +4.25% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

VitAI (VITAI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 74.38K$ 74.38K $ 74.38K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 74.38K$ 74.38K $ 74.38K Bekalan Peredaran 99.22M 99.22M 99.22M Jumlah Bekalan 99,218,209.36166799 99,218,209.36166799 99,218,209.36166799

Had Pasaran semasa VitAI ialah $ 74.38K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran VITAI ialah 99.22M, dengan jumlah bekalan sebanyak 99218209.36166799. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 74.38K.