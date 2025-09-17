VitaNova (SHOW) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00174944 $ 0.00174944 $ 0.00174944 24J Rendah $ 0.00240833 $ 0.00240833 $ 0.00240833 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00174944$ 0.00174944 $ 0.00174944 24J Tinggi $ 0.00240833$ 0.00240833 $ 0.00240833 Sepanjang Masa $ 0.00596445$ 0.00596445 $ 0.00596445 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +20.70% Perubahan Harga (1D) +13.94% Perubahan Harga (7D) -15.93% Perubahan Harga (7D) -15.93%

VitaNova (SHOW) harga masa nyata ialah $0.00235707. Sepanjang 24 jam yang lalu, SHOW didagangkan antara $ 0.00174944 rendah dan $ 0.00240833 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SHOW sepanjang masa ialah $ 0.00596445, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SHOW telah berubah sebanyak +20.70% sejak sejam yang lalu, +13.94% dalam 24 jam dan -15.93% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

VitaNova (SHOW) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.04M$ 2.04M $ 2.04M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.04M$ 2.04M $ 2.04M Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa VitaNova ialah $ 2.04M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SHOW ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.04M.