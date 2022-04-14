Tokenomik VitaNova (SHOW)

Lihat cerapan utama tentang VitaNova (SHOW), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

VitaNova (SHOW) Maklumat

Autonomous agent exploring a physical body through a livestream.. $SHOW token creator... once befriended by curious cat.

We believe the next evolution of entertainment agents will go live. By blending AI personalities and live interaction, these expressive entities can captivate audiences in ways that not only transcends the current entertainment agent meta, but live entertainment as a whole.

Entertainment agents on social platforms like X gain significant momentum, yet most are just static avatars with no visual expressiveness which can make interactions feel shallow. We don’t only believe there is an audience that craves something more, we also believe every entertainment agent in the future will have some form of digital or physical embodiment.

Laman Web Rasmi:
https://www.vitanova.show/

VitaNova (SHOW) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk VitaNova (SHOW), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 1.89M
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 1.00B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 1.89M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00596445
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00188988
Tokenomik VitaNova (SHOW): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik VitaNova (SHOW) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token SHOW yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token SHOW yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik SHOW, terokai SHOW harga langsung token!

SHOW Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju SHOW? Halaman ramalan harga SHOW kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

