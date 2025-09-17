VitaRNA (VITARNA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 1.54 $ 1.54 $ 1.54 24J Rendah $ 1.6 $ 1.6 $ 1.6 24J Tinggi 24J Rendah $ 1.54$ 1.54 $ 1.54 24J Tinggi $ 1.6$ 1.6 $ 1.6 Sepanjang Masa $ 7.46$ 7.46 $ 7.46 Harga Terendah $ 0.525027$ 0.525027 $ 0.525027 Perubahan Harga (1J) 0.00% Perubahan Harga (1D) -0.31% Perubahan Harga (7D) -1.16% Perubahan Harga (7D) -1.16%

VitaRNA (VITARNA) harga masa nyata ialah $1.59. Sepanjang 24 jam yang lalu, VITARNA didagangkan antara $ 1.54 rendah dan $ 1.6 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi VITARNA sepanjang masa ialah $ 7.46, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.525027.

Dari segi prestasi jangka pendek, VITARNA telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, -0.31% dalam 24 jam dan -1.16% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

VitaRNA (VITARNA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 3.62M$ 3.62M $ 3.62M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 7.96M$ 7.96M $ 7.96M Bekalan Peredaran 2.27M 2.27M 2.27M Jumlah Bekalan 5,000,000.0 5,000,000.0 5,000,000.0

Had Pasaran semasa VitaRNA ialah $ 3.62M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran VITARNA ialah 2.27M, dengan jumlah bekalan sebanyak 5000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 7.96M.