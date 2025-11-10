VitaStem Harga Hari Ini

Harga langsung VitaStem (VITASTEM) hari ini ialah $ 0.171635, dengan 1.43% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa VITASTEM kepada USD penukaran adalah $ 0.171635 setiap VITASTEM.

VitaStem kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 553,727, dengan bekalan edaran sebanyak 3.19M VITASTEM. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, VITASTEM didagangkan antara $ 0.166188 (rendah) dan $ 0.177255 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.5982, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.166087.

Dalam prestasi jangka pendek, VITASTEM dipindahkan -1.06% dalam sejam terakhir dan -21.08% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

VitaStem (VITASTEM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 553.73K$ 553.73K $ 553.73K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.73M$ 1.73M $ 1.73M Bekalan Peredaran 3.19M 3.19M 3.19M Jumlah Bekalan 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Had Pasaran semasa VitaStem ialah $ 553.73K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran VITASTEM ialah 3.19M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.73M.