Harga VitaStem langsung hari ini ialah 0.171635 USD.VITASTEM modal pasaran ialah 553,727 USD. Jejaki masa nyata VITASTEM kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai VITASTEM

Maklumat Harga VITASTEM

Apakah VITASTEM

Laman Web Rasmi VITASTEM

Tokenomik VITASTEM

Ramalan Harga VITASTEM

VitaStem Logo

VitaStem Harga (VITASTEM)

Tidak tersenarai

1 VITASTEM ke USD Harga Langsung:

$0.173484
$0.173484$0.173484
+0.10%1D
USD
VitaStem (VITASTEM) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 02:46:14 (UTC+8)

VitaStem Harga Hari Ini

Harga langsung VitaStem (VITASTEM) hari ini ialah $ 0.171635, dengan 1.43% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa VITASTEM kepada USD penukaran adalah $ 0.171635 setiap VITASTEM.

VitaStem kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 553,727, dengan bekalan edaran sebanyak 3.19M VITASTEM. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, VITASTEM didagangkan antara $ 0.166188 (rendah) dan $ 0.177255 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.5982, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.166087.

Dalam prestasi jangka pendek, VITASTEM dipindahkan -1.06% dalam sejam terakhir dan -21.08% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

VitaStem (VITASTEM) Maklumat Pasaran

$ 553.73K
$ 553.73K$ 553.73K

--
----

$ 1.73M
$ 1.73M$ 1.73M

3.19M
3.19M 3.19M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

Had Pasaran semasa VitaStem ialah $ 553.73K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran VITASTEM ialah 3.19M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.73M.

VitaStem Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.166188
$ 0.166188$ 0.166188
24J Rendah
$ 0.177255
$ 0.177255$ 0.177255
24J Tinggi

$ 0.166188
$ 0.166188$ 0.166188

$ 0.177255
$ 0.177255$ 0.177255

$ 0.5982
$ 0.5982$ 0.5982

$ 0.166087
$ 0.166087$ 0.166087

-1.06%

-1.42%

-21.08%

-21.08%

VitaStem (VITASTEM) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga VitaStem kepada USD adalah $ -0.0024841275675163.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga VitaStem kepada USD adalah $ -0.0982073157.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga VitaStem kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga VitaStem kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0024841275675163-1.42%
30 Hari$ -0.0982073157-57.21%
60 Hari$ 0--
90 Hari$ 0--

Ramalan Harga untuk VitaStem

VitaStem (VITASTEM) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran VITASTEM pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
VitaStem (VITASTEM) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga VitaStem berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Apakah itu VitaStem (VITASTEM)

VitaSTEM — The first AI-enabled longevity project and inaugural IP-Token launched by Aubrai, VitaDAO’s decentralized scientific agent. After six months of deep research on public and proprietary single-cell RNA-seq and multi-omics datasets, our scientific research team analyzed more than 850,000 human hematopoietic stem cell transcriptomes from donors aged 23–91 (both male and female). This effort uncovered 100+ high-potential rejuvenation target genes and revealed critical drivers of decline such as RhoA hyperactivation, CD38 upregulation, and CCR9 downregulation. Rather than treating HSC aging as a single defect, Aubrai recognized it as convergent damage across interconnected systems, generating a comprehensive multi-modal, five-phase rejuvenation protocol targeting transcriptional stress, metabolic dysfunction, and epigenetic drift in parallel. The agent shortlisted target genes using insights from thousands of peer-reviewed publications and private data and also optimized experimental protocols to guide in vitro and upcoming pre-clinical testing. For the first time, human researchers and AI Agents collaborate as co-scientists in the creation of pioneering scientific IP.

VitaStem (VITASTEM) Sumber

Laman Web Rasmi

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai VitaStem

Berapakah nilai 1 VitaStem pada tahun 2030?
Jika VitaStem berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga VitaStem berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 02:46:14 (UTC+8)

VitaStem (VITASTEM) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Terokai Lagi tentang VitaStem

