Tokenomik VitaStem (VITASTEM)
VitaStem (VITASTEM) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk VitaStem (VITASTEM), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
VitaStem (VITASTEM) Maklumat
VitaSTEM — The first AI-enabled longevity project and inaugural IP-Token launched by Aubrai, VitaDAO’s decentralized scientific agent. After six months of deep research on public and proprietary single-cell RNA-seq and multi-omics datasets, our scientific research team analyzed more than 850,000 human hematopoietic stem cell transcriptomes from donors aged 23–91 (both male and female). This effort uncovered 100+ high-potential rejuvenation target genes and revealed critical drivers of decline such as RhoA hyperactivation, CD38 upregulation, and CCR9 downregulation. Rather than treating HSC aging as a single defect, Aubrai recognized it as convergent damage across interconnected systems, generating a comprehensive multi-modal, five-phase rejuvenation protocol targeting transcriptional stress, metabolic dysfunction, and epigenetic drift in parallel. The agent shortlisted target genes using insights from thousands of peer-reviewed publications and private data and also optimized experimental protocols to guide in vitro and upcoming pre-clinical testing. For the first time, human researchers and AI Agents collaborate as co-scientists in the creation of pioneering scientific IP.
Tokenomik VitaStem (VITASTEM): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik VitaStem (VITASTEM) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token VITASTEM yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token VITASTEM yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik VITASTEM, terokai VITASTEM harga langsung token!
VITASTEM Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju VITASTEM? Halaman ramalan harga VITASTEM kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
