VIVA Harga Hari Ini

Harga langsung VIVA (VIVA) hari ini ialah $ 0.00518471, dengan 3.21% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa VIVA kepada USD penukaran adalah $ 0.00518471 setiap VIVA.

VIVA kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 5,188,514, dengan bekalan edaran sebanyak 1000.00M VIVA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, VIVA didagangkan antara $ 0.00494957 (rendah) dan $ 0.00524283 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.01138801, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00199132.

Dalam prestasi jangka pendek, VIVA dipindahkan -0.28% dalam sejam terakhir dan +20.15% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

VIVA (VIVA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 5.19M$ 5.19M $ 5.19M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 5.19M$ 5.19M $ 5.19M Bekalan Peredaran 1000.00M 1000.00M 1000.00M Jumlah Bekalan 999,995,808.7905446 999,995,808.7905446 999,995,808.7905446

