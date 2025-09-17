VIX777 (VIX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00292841$ 0.00292841 $ 0.00292841 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.69% Perubahan Harga (1D) -3.51% Perubahan Harga (7D) -16.00% Perubahan Harga (7D) -16.00%

VIX777 (VIX) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, VIX didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi VIX sepanjang masa ialah $ 0.00292841, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, VIX telah berubah sebanyak +0.69% sejak sejam yang lalu, -3.51% dalam 24 jam dan -16.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

VIX777 (VIX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 252.09K$ 252.09K $ 252.09K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 252.09K$ 252.09K $ 252.09K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa VIX777 ialah $ 252.09K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran VIX ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 252.09K.