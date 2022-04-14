Tokenomik VIX777 (VIX)
VIX777 (VIX) Maklumat
$VIX. The volatility index of the SPX.
The volatility of the SPX compressed, distilled, and put on the blockchain. That's the VIX777. Each token is meticulously and mathematically designed to profit from variation. At the VIX, utility IS volatility.
Launched stealth with no presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced,
VIX777 is a memecoin. It is completely useless and fulfills no purpose or utility. Partaking in the community in any way has no expectation of profit and is done for entertainment purposes only.
VIX777 (VIX) Tokenomik & Analisis Harga
Tokenomik VIX777 (VIX): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik VIX777 (VIX) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token VIX yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token VIX yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik VIX, terokai VIX harga langsung token!
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.