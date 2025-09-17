VLaunch (VPAD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00594293 $ 0.00594293 $ 0.00594293 24J Rendah $ 0.00611472 $ 0.00611472 $ 0.00611472 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00594293$ 0.00594293 $ 0.00594293 24J Tinggi $ 0.00611472$ 0.00611472 $ 0.00611472 Sepanjang Masa $ 0.068909$ 0.068909 $ 0.068909 Harga Terendah $ 0.00084361$ 0.00084361 $ 0.00084361 Perubahan Harga (1J) +0.00% Perubahan Harga (1D) +0.87% Perubahan Harga (7D) -4.23% Perubahan Harga (7D) -4.23%

VLaunch (VPAD) harga masa nyata ialah $0.00599667. Sepanjang 24 jam yang lalu, VPAD didagangkan antara $ 0.00594293 rendah dan $ 0.00611472 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi VPAD sepanjang masa ialah $ 0.068909, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00084361.

Dari segi prestasi jangka pendek, VPAD telah berubah sebanyak +0.00% sejak sejam yang lalu, +0.87% dalam 24 jam dan -4.23% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

VLaunch (VPAD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.71M$ 2.71M $ 2.71M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.00M$ 3.00M $ 3.00M Bekalan Peredaran 452.52M 452.52M 452.52M Jumlah Bekalan 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Had Pasaran semasa VLaunch ialah $ 2.71M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran VPAD ialah 452.52M, dengan jumlah bekalan sebanyak 500000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.00M.