VNDC Harga Hari Ini

Harga langsung VNDC (VNDC) hari ini ialah --, dengan 2.55% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa VNDC kepada USD penukaran adalah -- setiap VNDC.

VNDC kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 55,721,737, dengan bekalan edaran sebanyak 1.42T VNDC. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, VNDC didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 23,577, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, VNDC dipindahkan +2.56% dalam sejam terakhir dan -0.52% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

VNDC (VNDC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 55.72M$ 55.72M $ 55.72M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 55.72M$ 55.72M $ 55.72M Bekalan Peredaran 1.42T 1.42T 1.42T Jumlah Bekalan 1,422,830,000,000.0 1,422,830,000,000.0 1,422,830,000,000.0

Had Pasaran semasa VNDC ialah $ 55.72M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran VNDC ialah 1.42T, dengan jumlah bekalan sebanyak 1422830000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 55.72M.