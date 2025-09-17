Lagi Mengenai VGBP

VNX British Pound Logo

VNX British Pound Harga (VGBP)

Tidak tersenarai

1 VGBP ke USD Harga Langsung:

$1.35
$1.35$1.35
0.00%1D
mexc
USD
VNX British Pound (VGBP) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 14:23:04 (UTC+8)

VNX British Pound (VGBP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 1.33
$ 1.33$ 1.33
24J Rendah
$ 1.36
$ 1.36$ 1.36
24J Tinggi

$ 1.33
$ 1.33$ 1.33

$ 1.36
$ 1.36$ 1.36

$ 1.63
$ 1.63$ 1.63

$ 1.32
$ 1.32$ 1.32

-0.01%

-0.04%

-0.00%

-0.00%

VNX British Pound (VGBP) harga masa nyata ialah $1.35. Sepanjang 24 jam yang lalu, VGBP didagangkan antara $ 1.33 rendah dan $ 1.36 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi VGBP sepanjang masa ialah $ 1.63, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 1.32.

Dari segi prestasi jangka pendek, VGBP telah berubah sebanyak -0.01% sejak sejam yang lalu, -0.04% dalam 24 jam dan -0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

VNX British Pound (VGBP) Maklumat Pasaran

$ 579.54K
$ 579.54K$ 579.54K

--
----

$ 579.54K
$ 579.54K$ 579.54K

428.11K
428.11K 428.11K

428,109.751370734
428,109.751370734 428,109.751370734

Had Pasaran semasa VNX British Pound ialah $ 579.54K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran VGBP ialah 428.11K, dengan jumlah bekalan sebanyak 428109.751370734. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 579.54K.

VNX British Pound (VGBP) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga VNX British Pound kepada USD adalah $ -0.000629593815697.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga VNX British Pound kepada USD adalah $ -0.0044717400.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga VNX British Pound kepada USD adalah $ -0.0040981950.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga VNX British Pound kepada USD adalah $ +0.008043021433736.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000629593815697-0.04%
30 Hari$ -0.0044717400-0.33%
60 Hari$ -0.0040981950-0.30%
90 Hari$ +0.008043021433736+0.60%

Apakah itu VNX British Pound (VGBP)

VNX British Pound (VGBP) is a multichain token referencing British Pound from an issuer licensed under the Blockchain act in Liechtenstein. Each VGBP is backed 1:1 by GBP reserves held in banks in Switzerland and Liechtenstein. Information about the reserves and independent audits is publicly available at https://vnx.li/transparency/. Being referenced to traditional currency, VNX British Pound offers a traditional asset in the digital form. This is a more stable and reliable instrument for the operations in the crypto market.

VNX British Pound (VGBP) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

VNX British Pound Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai VNX British Pound (VGBP) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset VNX British Pound (VGBP) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk VNX British Pound.

Semak VNX British Pound ramalan harga sekarang!

VGBP kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik VNX British Pound (VGBP)

Memahami tokenomik VNX British Pound (VGBP) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token VGBP dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai VNX British Pound (VGBP)

Berapakah nilai VNX British Pound (VGBP) hari ini?
Harga langsung VGBP dalam USD ialah 1.35 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa VGBP ke USD?
Harga semasa VGBP ke USD ialah $ 1.35. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran VNX British Pound?
Had pasaran untuk VGBP ialah $ 579.54K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran VGBP?
Bekalan edaran VGBP ialah 428.11K USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) VGBP?
VGBP mencapai harga ATH sebanyak 1.63 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa VGBP?
VGBP melihat harga ATL sebanyak 1.32 USD.
Berapakah jumlah dagangan VGBP?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk VGBPialah -- USD.
Adakah VGBP akan naik lebih tinggi tahun ini?
VGBP mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak VGBPramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.