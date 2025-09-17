VNX British Pound (VGBP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 1.33 $ 1.33 $ 1.33 24J Rendah $ 1.36 $ 1.36 $ 1.36 24J Tinggi 24J Rendah $ 1.33$ 1.33 $ 1.33 24J Tinggi $ 1.36$ 1.36 $ 1.36 Sepanjang Masa $ 1.63$ 1.63 $ 1.63 Harga Terendah $ 1.32$ 1.32 $ 1.32 Perubahan Harga (1J) -0.01% Perubahan Harga (1D) -0.04% Perubahan Harga (7D) -0.00% Perubahan Harga (7D) -0.00%

VNX British Pound (VGBP) harga masa nyata ialah $1.35. Sepanjang 24 jam yang lalu, VGBP didagangkan antara $ 1.33 rendah dan $ 1.36 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi VGBP sepanjang masa ialah $ 1.63, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 1.32.

Dari segi prestasi jangka pendek, VGBP telah berubah sebanyak -0.01% sejak sejam yang lalu, -0.04% dalam 24 jam dan -0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

VNX British Pound (VGBP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 579.54K$ 579.54K $ 579.54K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 579.54K$ 579.54K $ 579.54K Bekalan Peredaran 428.11K 428.11K 428.11K Jumlah Bekalan 428,109.751370734 428,109.751370734 428,109.751370734

Had Pasaran semasa VNX British Pound ialah $ 579.54K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran VGBP ialah 428.11K, dengan jumlah bekalan sebanyak 428109.751370734. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 579.54K.