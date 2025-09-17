Lagi Mengenai VNXAU

VNX Gold Logo

VNX Gold Harga (VNXAU)

Tidak tersenarai

1 VNXAU ke USD Harga Langsung:

$118.62
$118.62$118.62
-0.60%1D
USD
VNX Gold (VNXAU) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 12:00:11 (UTC+8)

VNX Gold (VNXAU) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 118.12
$ 118.12$ 118.12
24J Rendah
$ 119.81
$ 119.81$ 119.81
24J Tinggi

$ 118.12
$ 118.12$ 118.12

$ 119.81
$ 119.81$ 119.81

$ 120.47
$ 120.47$ 120.47

$ 51.65
$ 51.65$ 51.65

-0.09%

-0.64%

+0.94%

+0.94%

VNX Gold (VNXAU) harga masa nyata ialah $118.61. Sepanjang 24 jam yang lalu, VNXAU didagangkan antara $ 118.12 rendah dan $ 119.81 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi VNXAU sepanjang masa ialah $ 120.47, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 51.65.

Dari segi prestasi jangka pendek, VNXAU telah berubah sebanyak -0.09% sejak sejam yang lalu, -0.64% dalam 24 jam dan +0.94% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

VNX Gold (VNXAU) Maklumat Pasaran

$ 3.45M
$ 3.45M$ 3.45M

--
----

$ 3.45M
$ 3.45M$ 3.45M

29.10K
29.10K 29.10K

29,100.0
29,100.0 29,100.0

Had Pasaran semasa VNX Gold ialah $ 3.45M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran VNXAU ialah 29.10K, dengan jumlah bekalan sebanyak 29100.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.45M.

VNX Gold (VNXAU) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga VNX Gold kepada USD adalah $ -0.770094484278.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga VNX Gold kepada USD adalah $ +11.8007817030.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga VNX Gold kepada USD adalah $ +11.2868920170.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga VNX Gold kepada USD adalah $ +10.17767267699024.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.770094484278-0.64%
30 Hari$ +11.8007817030+9.95%
60 Hari$ +11.2868920170+9.52%
90 Hari$ +10.17767267699024+9.39%

Apakah itu VNX Gold (VNXAU)

VNX Gold (VNXAU) is a multichain token fully backed by physical gold that is certified by the London Bullion Market Association (LBMA). 1 VNXAU token equals 1 gram of physical gold. This token represents individual ownership of the physical gold that is stored in segregated storage in a high-security vault in Liechtenstein, a country with a stable economy with an S&P AAA rating, and a member of the EEA. Since VNX Gold tokens are linked to an actual physical gold, they offer the same benefits as gold, such as store of value, protection against volatility and inflation, and high liquidity – with complete digital convenience and freedom. VNXAU token generation and all services in respect of the tokens are carried out by VNX Commodities, a company registered with the Liechtenstein Financial Market Authority (FMA) under the Tokens and TT Services Providers Law (TVTG) (https://fmaregister.fma-li.li/search?searchText=&number=310339&category=) The token is currently issued on two blockchains (Ethereum and Q) and the company continues development of new use cases with other blockchains.

VNX Gold (VNXAU) Sumber

Laman Web Rasmi

VNX Gold Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai VNX Gold (VNXAU) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset VNX Gold (VNXAU) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk VNX Gold.

Semak VNX Gold ramalan harga sekarang!

VNXAU kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik VNX Gold (VNXAU)

Memahami tokenomik VNX Gold (VNXAU) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token VNXAU dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai VNX Gold (VNXAU)

Berapakah nilai VNX Gold (VNXAU) hari ini?
Harga langsung VNXAU dalam USD ialah 118.61 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa VNXAU ke USD?
Harga semasa VNXAU ke USD ialah $ 118.61. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran VNX Gold?
Had pasaran untuk VNXAU ialah $ 3.45M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran VNXAU?
Bekalan edaran VNXAU ialah 29.10K USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) VNXAU?
VNXAU mencapai harga ATH sebanyak 120.47 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa VNXAU?
VNXAU melihat harga ATL sebanyak 51.65 USD.
Berapakah jumlah dagangan VNXAU?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk VNXAUialah -- USD.
Adakah VNXAU akan naik lebih tinggi tahun ini?
VNXAU mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak VNXAUramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 12:00:11 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.