VNX Gold (VNXAU) is a multichain token fully backed by physical gold that is certified by the London Bullion Market Association (LBMA). 1 VNXAU token equals 1 gram of physical gold. This token represents individual ownership of the physical gold that is stored in segregated storage in a high-security vault in Liechtenstein, a country with a stable economy with an S&P AAA rating, and a member of the EEA. Since VNX Gold tokens are linked to an actual physical gold, they offer the same benefits as gold, such as store of value, protection against volatility and inflation, and high liquidity – with complete digital convenience and freedom. VNXAU token generation and all services in respect of the tokens are carried out by VNX Commodities, a company registered with the Liechtenstein Financial Market Authority (FMA) under the Tokens and TT Services Providers Law (TVTG) (https://fmaregister.fma-li.li/search?searchText=&number=310339&category=) The token is currently issued on two blockchains (Ethereum and Q) and the company continues development of new use cases with other blockchains.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai VNX Gold (VNXAU) Berapakah nilai VNX Gold (VNXAU) hari ini? Harga langsung VNXAU dalam USD ialah 118.61 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa VNXAU ke USD? $ 118.61 . Lihat Harga semasa VNXAU ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran VNX Gold? Had pasaran untuk VNXAU ialah $ 3.45M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran VNXAU? Bekalan edaran VNXAU ialah 29.10K USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) VNXAU? VNXAU mencapai harga ATH sebanyak 120.47 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa VNXAU? VNXAU melihat harga ATL sebanyak 51.65 USD . Berapakah jumlah dagangan VNXAU? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk VNXAUialah -- USD . Adakah VNXAU akan naik lebih tinggi tahun ini? VNXAU mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak VNXAUramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

