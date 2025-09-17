Apakah itu VNX Swiss Franc (VCHF)

What is the project about? VNX Swiss Franc (VCHF) is a token referencing Swiss Franc from a token generator licensed under the Blockchain act in Liechtenstein. What makes your project unique? Being referenced to traditional currency, VNX Swiss Franc offers a traditional asset in the digital form. VCHF token generation and all services in respect of the tokens are carried out by VNX Commodities, a company registered with the Liechtenstein Financial Market Authority (FMA) under the Tokens and TT Services Providers Law (TVTG) (https://fmaregister.fma-li.li/search?searchText=&number=310339&category=) History of your project. VNX, a Liechtenstein-based company registered by the Liechtenstein Financial Market Authority (FMA). In April 2022 VNX launched its European platform for investment into tokenized traditional assets and issues the first European multichain token fully backed by physical gold and represents individual ownership of the gold - VNX Gold (VNXAU). In December 2022, VNX added VNX Euro (VEUR) and VNX Swiss Franc (VCHF), expanding investor capabilities in the crypto space by offering digital assets tied to traditional currencies. VNX Euro (VEUR) and VNX Swiss Franc (VCHF) are tokens referencing respective fiat currencies. VNX stablecoins provide the ability for crypto users to trade in native currencies as well as manage their portfolio more effectively: to hedge, trade, and profit with more options. What’s next for your project? VNX aims to make VNX Swiss Franc (VCHF) available to users by expanding the list of cryptocurrency exchanges where it is traded. There are also plans to release the token on various blockchains, making it multichain. What can your token be used for? Hedge. Hold VCHF to hedge against crypto volatility and avoid losses during a market decline; Trade. Buy and sell digital assets in a matter of minutes on CEXs and DEXs; Earn. Lend, provide liquidity, stake and use other investment opportunities in CeFi/DeFi.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai VNX Swiss Franc (VCHF) Berapakah nilai VNX Swiss Franc (VCHF) hari ini? Harga langsung VCHF dalam USD ialah 1.27 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa VCHF ke USD? $ 1.27 . Lihat Harga semasa VCHF ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran VNX Swiss Franc? Had pasaran untuk VCHF ialah $ 5.18M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran VCHF? Bekalan edaran VCHF ialah 4.07M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) VCHF? VCHF mencapai harga ATH sebanyak 1.28 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa VCHF? VCHF melihat harga ATL sebanyak 0.0112707 USD . Berapakah jumlah dagangan VCHF? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk VCHFialah -- USD . Adakah VCHF akan naik lebih tinggi tahun ini? VCHF mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak VCHFramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

