VOI Network Harga Hari Ini

Harga langsung VOI Network (VOI) hari ini ialah $ 0.0003948, dengan 0.40% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa VOI kepada USD penukaran adalah $ 0.0003948 setiap VOI.

VOI Network kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 779,670, dengan bekalan edaran sebanyak 1.97B VOI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, VOI didagangkan antara $ 0.00038327 (rendah) dan $ 0.00039508 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.01353747, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00037849.

Dalam prestasi jangka pendek, VOI dipindahkan +1.18% dalam sejam terakhir dan -8.72% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

VOI Network (VOI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 779.67K$ 779.67K $ 779.67K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.95M$ 3.95M $ 3.95M Bekalan Peredaran 1.97B 1.97B 1.97B Jumlah Bekalan 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Had Pasaran semasa VOI Network ialah $ 779.67K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran VOI ialah 1.97B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.95M.