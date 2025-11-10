Tokenomik VOI Network (VOI)

Lihat cerapan utama tentang VOI Network (VOI), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 18:51:28 (UTC+8)
USD

VOI Network (VOI) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk VOI Network (VOI), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 790.10K
Jumlah Bekalan:
$ 10.00B
Bekalan Edaran:
$ 1.97B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 4.00M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.01353747
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00037849
Harga Semasa:
$ 0.00040019
VOI Network (VOI) Maklumat

The Voi Network is a multichain blockchain ecosystem designed to prioritize community ownership and governance over traditional investor models. With 75% of its token supply reserved for builders, users, and active contributors, Voi fosters sustainable growth through earned incentives over a 20-year emission plan. The network, featuring 2.8-second block times and over 10,000 TPS, is built and operated by its community through a democratic governance framework, allowing token holders to elect the Voi Council and guide the ecosystem’s development. Voi has launched over 25 community-driven projects, showcasing its commitment to decentralized innovation.

Laman Web Rasmi:
https://www.voi.network/
Kertas putih:
https://docs.google.com/document/d/1UdVmLYs-BVxCBE-zC7LUIpmsbKZHGrCYu58gdIrZ-Ls/edit#heading=h.48ulw0dkmy3h

Tokenomik VOI Network (VOI): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik VOI Network (VOI) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token VOI yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token VOI yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik VOI, terokai VOI harga langsung token!

VOI Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju VOI? Halaman ramalan harga VOI kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

