Voice Artificial (VAR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00498807$ 0.00498807 $ 0.00498807 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -0.61% Perubahan Harga (7D) +0.07% Perubahan Harga (7D) +0.07%

Voice Artificial (VAR) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, VAR didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi VAR sepanjang masa ialah $ 0.00498807, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, VAR telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -0.61% dalam 24 jam dan +0.07% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Voice Artificial (VAR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 15.66K$ 15.66K $ 15.66K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 15.66K$ 15.66K $ 15.66K Bekalan Peredaran 999.68M 999.68M 999.68M Jumlah Bekalan 999,677,503.049822 999,677,503.049822 999,677,503.049822

Had Pasaran semasa Voice Artificial ialah $ 15.66K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran VAR ialah 999.68M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999677503.049822. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 15.66K.