Voidify Harga Hari Ini

Harga langsung Voidify (∅) hari ini ialah $ 0.00062925, dengan 7.76% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ∅ kepada USD penukaran adalah $ 0.00062925 setiap ∅.

Voidify kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 603,458, dengan bekalan edaran sebanyak 959.63M ∅. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ∅ didagangkan antara $ 0.00061278 (rendah) dan $ 0.00074953 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00835799, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00003391.

Dalam prestasi jangka pendek, ∅ dipindahkan +0.92% dalam sejam terakhir dan +9.30% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Voidify (∅) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 603.46K$ 603.46K $ 603.46K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 603.46K$ 603.46K $ 603.46K Bekalan Peredaran 959.63M 959.63M 959.63M Jumlah Bekalan 959,631,258.372084 959,631,258.372084 959,631,258.372084

Had Pasaran semasa Voidify ialah $ 603.46K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ∅ ialah 959.63M, dengan jumlah bekalan sebanyak 959631258.372084. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 603.46K.