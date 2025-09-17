Volaris Games (VOLS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00106215 $ 0.00106215 $ 0.00106215 24J Rendah $ 0.00114968 $ 0.00114968 $ 0.00114968 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00106215$ 0.00106215 $ 0.00106215 24J Tinggi $ 0.00114968$ 0.00114968 $ 0.00114968 Sepanjang Masa $ 0.03185995$ 0.03185995 $ 0.03185995 Harga Terendah $ 0.00080024$ 0.00080024 $ 0.00080024 Perubahan Harga (1J) +0.50% Perubahan Harga (1D) -5.82% Perubahan Harga (7D) +8.28% Perubahan Harga (7D) +8.28%

Volaris Games (VOLS) harga masa nyata ialah $0.00108268. Sepanjang 24 jam yang lalu, VOLS didagangkan antara $ 0.00106215 rendah dan $ 0.00114968 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi VOLS sepanjang masa ialah $ 0.03185995, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00080024.

Dari segi prestasi jangka pendek, VOLS telah berubah sebanyak +0.50% sejak sejam yang lalu, -5.82% dalam 24 jam dan +8.28% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Volaris Games (VOLS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 532.27K$ 532.27K $ 532.27K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.10M$ 1.10M $ 1.10M Bekalan Peredaran 485.93M 485.93M 485.93M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Volaris Games ialah $ 532.27K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran VOLS ialah 485.93M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.10M.