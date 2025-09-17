VolatilityX Harga (VOLTX)
VolatilityX (VOLTX) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, VOLTX didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi VOLTX sepanjang masa ialah $ 0.01966936, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.
Dari segi prestasi jangka pendek, VOLTX telah berubah sebanyak -1.06% sejak sejam yang lalu, +0.33% dalam 24 jam dan -12.56% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.
Had Pasaran semasa VolatilityX ialah $ 215.62K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran VOLTX ialah 800.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 269.53K.
Pada hari ini, perubahan harga VolatilityX kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga VolatilityX kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga VolatilityX kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga VolatilityX kepada USD adalah $ 0.
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|+0.33%
|30 Hari
|$ 0
|-43.86%
|60 Hari
|$ 0
|-1.88%
|90 Hari
|$ 0
|--
VolatilityX is creating a fully open, AI-driven platform for financial data, analysis, and insights. Our guiding principle is democratizing access to the kinds of resources that have traditionally been too expensive or restricted for everyday investors. Think of it as an “open Bloomberg”—only here, users don’t pay steep fees for specialized terminals or get locked behind walled gardens. Instead, we gather market intelligence across asset classes—stocks, options, commodities, crypto, and more—and share it openly on social media and within our platform, 24 hours a day, seven days a week. The motivation is simple: most individuals don’t have the same data and tools that big institutions enjoy. Retail investors log into platforms or apps hoping to manage their financial futures, but they’re often met with incomplete analysis, delayed advice, or poorly explained recommendations. What’s more, many brokers—though they hold fiduciary duties—can be biased, underinformed, or just stupid. They’re juggling too many clients, each with unique goals and risk profiles. As a result, many everyday investors either get dumbed-down advice or no personalized advice at all. VolatilityX proposes a different path: AI Agents that scour countless data points, interpret market signals in real time, and deliver relevant insights or alerts to each user based on individual preferences. These Agents have no personal agenda, no need for a lunch break, and no impulse to sugarcoat a bad forecast or hype a stock. They operate purely on logic and data, helping people understand their options—without the complexity or hidden motives that plague many corners of finance
