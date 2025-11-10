VOLT Harga Hari Ini

Harga langsung VOLT (XVM) hari ini ialah $ 0.00280603, dengan 4.24% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa XVM kepada USD penukaran adalah $ 0.00280603 setiap XVM.

VOLT kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 2,805,657, dengan bekalan edaran sebanyak 999.87M XVM. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, XVM didagangkan antara $ 0.00263298 (rendah) dan $ 0.00300705 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.078437, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00145538.

Dalam prestasi jangka pendek, XVM dipindahkan -1.66% dalam sejam terakhir dan -7.75% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

VOLT (XVM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.81M$ 2.81M $ 2.81M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.81M$ 2.81M $ 2.81M Bekalan Peredaran 999.87M 999.87M 999.87M Jumlah Bekalan 999,867,401.421874 999,867,401.421874 999,867,401.421874

Had Pasaran semasa VOLT ialah $ 2.81M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran XVM ialah 999.87M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999867401.421874. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.81M.