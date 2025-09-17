Voovo App (VOOVO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00171215$ 0.00171215 $ 0.00171215 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.13% Perubahan Harga (1D) -0.17% Perubahan Harga (7D) -13.10% Perubahan Harga (7D) -13.10%

Voovo App (VOOVO) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, VOOVO didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi VOOVO sepanjang masa ialah $ 0.00171215, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, VOOVO telah berubah sebanyak -0.13% sejak sejam yang lalu, -0.17% dalam 24 jam dan -13.10% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Voovo App (VOOVO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 23.93K$ 23.93K $ 23.93K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 23.93K$ 23.93K $ 23.93K Bekalan Peredaran 999.65M 999.65M 999.65M Jumlah Bekalan 999,648,113.036825 999,648,113.036825 999,648,113.036825

Had Pasaran semasa Voovo App ialah $ 23.93K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran VOOVO ialah 999.65M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999648113.036825. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 23.93K.