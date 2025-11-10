Vooz Coin Harga Hari Ini

Harga langsung Vooz Coin (VOOZ) hari ini ialah $ 0.00021041, dengan 0.97% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa VOOZ kepada USD penukaran adalah $ 0.00021041 setiap VOOZ.

Vooz Coin kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 215,897, dengan bekalan edaran sebanyak 998.41M VOOZ. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, VOOZ didagangkan antara $ 0.00019893 (rendah) dan $ 0.00021655 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00131691, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00017619.

Dalam prestasi jangka pendek, VOOZ dipindahkan -1.83% dalam sejam terakhir dan -17.51% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Vooz Coin (VOOZ) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa Vooz Coin ialah $ 215.90K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran VOOZ ialah 998.41M, dengan jumlah bekalan sebanyak 998410184.147502. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 215.90K.