Tokenomik Vooz Coin (VOOZ)

Lihat cerapan utama tentang Vooz Coin (VOOZ), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Vooz Coin (VOOZ) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Vooz Coin (VOOZ), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 216.49K
Jumlah Bekalan:
$ 998.41M
Bekalan Edaran:
$ 998.41M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 216.49K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00131691
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00021683
Vooz Coin (VOOZ) Maklumat

Vooz is redefining online social interaction — fusing dynamic entertainment and seamlessly bridging users from Web2 to Web3.

This isn’t just another “utility token” propping up a Web2 product. With Vooz, Web2 growth is Web3 growth. Every new user, every interaction, and every moment spent on our platform directly fuels on-chain value.

On vooz.co, users can engage in anonymous video chats, connect based on shared interests, and filter interactions by gender or location — powered by Vooz Points, traditionally purchased with USD. Now, those same points are available at a discount so big you can't ignore via our native token, $VOOZ.

Already live and thriving with over 75,000 unique monthly users and growing fast, Vooz is poised to become the most engaging video chat platform since Omegle. What sets us apart? Transaction fees from $VOOZ are funneled directly into marketing, driving aggressive growth and positioning $VOOZ to become one of the most visible tokens on Solana.

Laman Web Rasmi:
https://vooz.co/
Kertas putih:
https://medium.com/@jaden_23068/vooz-white-paper-d187497bb755

Tokenomik Vooz Coin (VOOZ): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Vooz Coin (VOOZ) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token VOOZ yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token VOOZ yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik VOOZ, terokai VOOZ harga langsung token!

