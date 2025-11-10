Vortex Harga Hari Ini

Harga langsung Vortex (VORTEX) hari ini ialah --, dengan 5.13% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa VORTEX kepada USD penukaran adalah -- setiap VORTEX.

Vortex kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 14,432.44, dengan bekalan edaran sebanyak 10.00B VORTEX. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, VORTEX didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, VORTEX dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan +0.40% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Vortex (VORTEX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 14.43K$ 14.43K $ 14.43K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 14.43K$ 14.43K $ 14.43K Bekalan Peredaran 10.00B 10.00B 10.00B Jumlah Bekalan 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Vortex ialah $ 14.43K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran VORTEX ialah 10.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 14.43K.