Vouch Harga Hari Ini

Harga langsung Vouch (VOUCH) hari ini ialah --, dengan 2.89% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa VOUCH kepada USD penukaran adalah -- setiap VOUCH.

Vouch kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 3,541,837, dengan bekalan edaran sebanyak 97.54B VOUCH. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, VOUCH didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, VOUCH dipindahkan -0.27% dalam sejam terakhir dan -30.64% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Vouch (VOUCH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 3.54M$ 3.54M $ 3.54M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.54M$ 3.54M $ 3.54M Bekalan Peredaran 97.54B 97.54B 97.54B Jumlah Bekalan 97,539,314,063.40321 97,539,314,063.40321 97,539,314,063.40321

