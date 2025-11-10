BursaDEX+
Harga Vouch langsung hari ini ialah 0 USD.VOUCH modal pasaran ialah 3,541,837 USD. Jejaki masa nyata VOUCH kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai VOUCH

Maklumat Harga VOUCH

Apakah VOUCH

Laman Web Rasmi VOUCH

Tokenomik VOUCH

Ramalan Harga VOUCH

Vouch Logo

Vouch Harga (VOUCH)

Tidak tersenarai

1 VOUCH ke USD Harga Langsung:

--
----
+2.80%1D
USD
Vouch (VOUCH) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 01:59:05 (UTC+8)

Vouch Harga Hari Ini

Harga langsung Vouch (VOUCH) hari ini ialah --, dengan 2.89% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa VOUCH kepada USD penukaran adalah -- setiap VOUCH.

Vouch kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 3,541,837, dengan bekalan edaran sebanyak 97.54B VOUCH. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, VOUCH didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, VOUCH dipindahkan -0.27% dalam sejam terakhir dan -30.64% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Vouch (VOUCH) Maklumat Pasaran

$ 3.54M
$ 3.54M$ 3.54M

--
----

$ 3.54M
$ 3.54M$ 3.54M

97.54B
97.54B 97.54B

97,539,314,063.40321
97,539,314,063.40321 97,539,314,063.40321

Had Pasaran semasa Vouch ialah $ 3.54M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran VOUCH ialah 97.54B, dengan jumlah bekalan sebanyak 97539314063.40321. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.54M.

Vouch Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.27%

+2.89%

-30.64%

-30.64%

Vouch (VOUCH) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Vouch kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Vouch kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Vouch kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Vouch kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+2.89%
30 Hari$ 0-10.11%
60 Hari$ 0-41.15%
90 Hari$ 0--

Ramalan Harga untuk Vouch

Vouch (VOUCH) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran VOUCH pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Vouch (VOUCH) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Vouch berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga Vouch yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk VOUCH ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Vouch Ramalan Harga.

Apakah itu Vouch (VOUCH)

Vouch is a liquid staking protocol on the Pulsechain network. It enables PLS holders to gain trustless yield on their PLS.

PLS that is staked in the system is used to run validators and gain rewards. The standard block rewards go to the PLS stakers and people providing the validators in the system. The priority fees, which are earned when a validator is selected to process a block, go into the Vouch system as yield.

Vouch token holders own the ecosystem and earn the rewards of the yield from the two sources in the system. The first source of yield is part of the validator yield/priority fees. The second source of the yield comes from a buy/sell tax on the Vouch token.

Both sources feed into the Vouch ecosystem to benefit the Vouch token holders. Part of the yield goes to a buy and burn of the Vouch token. This is very bullish for price performance.

A percentage of the yield goes to increase the number of Vouch community validators. Vouch Community validators are validators that are 100% owned by the Vouch ecosystem. As a result, 100% of the yield feeds back into the Vouch ecosystem.

Part of the yield is paid to the Vouch token holders as reflections. Most reflections or yield paid in the original token inflates the token supply. Vouch reflections are actually bought off the market to give to Vouch holders. This is bullish for the price of Vouch.

A portion of the yield also goes to the following; increase LPs, securing the Vouch system, the DAO (to cover marketing and development).

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Vouch

Berapakah nilai 1 Vouch pada tahun 2030?
Jika Vouch berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Vouch berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 01:59:05 (UTC+8)

Vouch (VOUCH) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

