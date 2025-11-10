Vouch Staked PLS Harga Hari Ini

Harga langsung Vouch Staked PLS (VPLS) hari ini ialah $ 0.00003272, dengan 3.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa VPLS kepada USD penukaran adalah $ 0.00003272 setiap VPLS.

Vouch Staked PLS kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 3,647,863, dengan bekalan edaran sebanyak 112.26B VPLS. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, VPLS didagangkan antara $ 0.00003145 (rendah) dan $ 0.00003318 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00005175, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00002866.

Dalam prestasi jangka pendek, VPLS dipindahkan +0.64% dalam sejam terakhir dan -0.00% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Vouch Staked PLS (VPLS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 3.65M$ 3.65M $ 3.65M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.65M$ 3.65M $ 3.65M Bekalan Peredaran 112.26B 112.26B 112.26B Jumlah Bekalan 112,261,440,755.5673 112,261,440,755.5673 112,261,440,755.5673

Had Pasaran semasa Vouch Staked PLS ialah $ 3.65M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran VPLS ialah 112.26B, dengan jumlah bekalan sebanyak 112261440755.5673. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.65M.