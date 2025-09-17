Lagi Mengenai VOYAGE

Voyager AI Logo

Voyager AI Harga (VOYAGE)

Tidak tersenarai

1 VOYAGE ke USD Harga Langsung:

--
----
-0.60%1D
USD
Voyager AI (VOYAGE) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 16:52:54 (UTC+8)

Voyager AI (VOYAGE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00720331
$ 0.00720331$ 0.00720331

$ 0
$ 0$ 0

-0.82%

-0.64%

+3.23%

+3.23%

Voyager AI (VOYAGE) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, VOYAGE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi VOYAGE sepanjang masa ialah $ 0.00720331, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, VOYAGE telah berubah sebanyak -0.82% sejak sejam yang lalu, -0.64% dalam 24 jam dan +3.23% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Voyager AI (VOYAGE) Maklumat Pasaran

$ 39.20K
$ 39.20K$ 39.20K

--
----

$ 41.28K
$ 41.28K$ 41.28K

949.47M
949.47M 949.47M

999,739,434.152795
999,739,434.152795 999,739,434.152795

Had Pasaran semasa Voyager AI ialah $ 39.20K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran VOYAGE ialah 949.47M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999739434.152795. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 41.28K.

Voyager AI (VOYAGE) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Voyager AI kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Voyager AI kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Voyager AI kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Voyager AI kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.64%
30 Hari$ 0+15.20%
60 Hari$ 0-60.52%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Voyager AI (VOYAGE)

Voyager AI is an avant-garde AI-driven predictive analytics hypersuite engineered for the uncharted realms of decentralized finance (DeFi). Using this Gitbook is your star map, detailing the mission parameters, equipping you with cutting-edge tools, and ensuring you’re primed to navigate the cosmic expanse of DeFi investments with unparalleled precision and strategic foresight. Voyager’s Galactic Market Sentiment Analysis system scours the vast data nebula to decode and quantify the prevailing sentiments within the DeFi galaxy. Some subsystems include a social media scanner that monitors interplanetary platforms like Twitter, Reddit, and Telegram for real-time sentiment flux. Second, a news aggregator that collects and synthesizes cosmic news articles and press releases from multiple galaxies. Thirdly, a forum Analyzer that Scrutinizes discussions on DeFi-centric forums such as Bitcointalk and specialized DeFi communities.

Voyager AI (VOYAGE) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Voyager AI Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Voyager AI (VOYAGE) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Voyager AI (VOYAGE) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Voyager AI.

Semak Voyager AI ramalan harga sekarang!

VOYAGE kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Voyager AI (VOYAGE)

Memahami tokenomik Voyager AI (VOYAGE) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token VOYAGE dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Voyager AI (VOYAGE)

Berapakah nilai Voyager AI (VOYAGE) hari ini?
Harga langsung VOYAGE dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa VOYAGE ke USD?
Harga semasa VOYAGE ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Voyager AI?
Had pasaran untuk VOYAGE ialah $ 39.20K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran VOYAGE?
Bekalan edaran VOYAGE ialah 949.47M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) VOYAGE?
VOYAGE mencapai harga ATH sebanyak 0.00720331 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa VOYAGE?
VOYAGE melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan VOYAGE?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk VOYAGEialah -- USD.
Adakah VOYAGE akan naik lebih tinggi tahun ini?
VOYAGE mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak VOYAGEramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 16:52:54 (UTC+8)

