Voyager AI (VOYAGE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00720331$ 0.00720331 $ 0.00720331 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.82% Perubahan Harga (1D) -0.64% Perubahan Harga (7D) +3.23% Perubahan Harga (7D) +3.23%

Voyager AI (VOYAGE) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, VOYAGE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi VOYAGE sepanjang masa ialah $ 0.00720331, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, VOYAGE telah berubah sebanyak -0.82% sejak sejam yang lalu, -0.64% dalam 24 jam dan +3.23% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Voyager AI (VOYAGE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 39.20K$ 39.20K $ 39.20K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 41.28K$ 41.28K $ 41.28K Bekalan Peredaran 949.47M 949.47M 949.47M Jumlah Bekalan 999,739,434.152795 999,739,434.152795 999,739,434.152795

Had Pasaran semasa Voyager AI ialah $ 39.20K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran VOYAGE ialah 949.47M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999739434.152795. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 41.28K.