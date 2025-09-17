VPS Ai (VPS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00721324 $ 0.00721324 $ 0.00721324 24J Rendah $ 0.00736363 $ 0.00736363 $ 0.00736363 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00721324$ 0.00721324 $ 0.00721324 24J Tinggi $ 0.00736363$ 0.00736363 $ 0.00736363 Sepanjang Masa $ 0.121459$ 0.121459 $ 0.121459 Harga Terendah $ 0.00230705$ 0.00230705 $ 0.00230705 Perubahan Harga (1J) +0.77% Perubahan Harga (1D) -0.73% Perubahan Harga (7D) -10.24% Perubahan Harga (7D) -10.24%

VPS Ai (VPS) harga masa nyata ialah $0.00730917. Sepanjang 24 jam yang lalu, VPS didagangkan antara $ 0.00721324 rendah dan $ 0.00736363 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi VPS sepanjang masa ialah $ 0.121459, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00230705.

Dari segi prestasi jangka pendek, VPS telah berubah sebanyak +0.77% sejak sejam yang lalu, -0.73% dalam 24 jam dan -10.24% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

VPS Ai (VPS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 643.15K$ 643.15K $ 643.15K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 730.51K$ 730.51K $ 730.51K Bekalan Peredaran 88.04M 88.04M 88.04M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa VPS Ai ialah $ 643.15K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran VPS ialah 88.04M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 730.51K.