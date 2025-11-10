Vu Harga Hari Ini

Harga langsung Vu (VU) hari ini ialah $ 0.00107822, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa VU kepada USD penukaran adalah $ 0.00107822 setiap VU.

Vu kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 485,199, dengan bekalan edaran sebanyak 450.00M VU. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, VU didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00217398, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00096309.

Dalam prestasi jangka pendek, VU dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -18.78% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Vu (VU) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 485.20K$ 485.20K $ 485.20K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.08M$ 1.08M $ 1.08M Bekalan Peredaran 450.00M 450.00M 450.00M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Vu ialah $ 485.20K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran VU ialah 450.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.08M.