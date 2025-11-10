BursaDEX+
Beli KriptoPasaranSpotNiaga hadapan500XPerolehAcara
Lagi
Blue Chip Blitz
Harga Vultisig langsung hari ini ialah 0.147815 USD.VULT modal pasaran ialah 14,781,323 USD. Jejaki masa nyata VULT kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!Harga Vultisig langsung hari ini ialah 0.147815 USD.VULT modal pasaran ialah 14,781,323 USD. Jejaki masa nyata VULT kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai VULT

Maklumat Harga VULT

Apakah VULT

Kertas putih VULT

Laman Web Rasmi VULT

Tokenomik VULT

Ramalan Harga VULT

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Vultisig Logo

Vultisig Harga (VULT)

Tidak tersenarai

1 VULT ke USD Harga Langsung:

$0.147815
$0.147815$0.147815
+1.30%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Vultisig (VULT) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 01:37:04 (UTC+8)

Vultisig Harga Hari Ini

Harga langsung Vultisig (VULT) hari ini ialah $ 0.147815, dengan 1.39% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa VULT kepada USD penukaran adalah $ 0.147815 setiap VULT.

Vultisig kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 14,781,323, dengan bekalan edaran sebanyak 100.00M VULT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, VULT didagangkan antara $ 0.144725 (rendah) dan $ 0.150869 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.25, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.143521.

Dalam prestasi jangka pendek, VULT dipindahkan -1.61% dalam sejam terakhir dan -8.45% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Vultisig (VULT) Maklumat Pasaran

$ 14.78M
$ 14.78M$ 14.78M

--
----

$ 14.78M
$ 14.78M$ 14.78M

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Vultisig ialah $ 14.78M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran VULT ialah 100.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 14.78M.

Vultisig Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.144725
$ 0.144725$ 0.144725
24J Rendah
$ 0.150869
$ 0.150869$ 0.150869
24J Tinggi

$ 0.144725
$ 0.144725$ 0.144725

$ 0.150869
$ 0.150869$ 0.150869

$ 1.25
$ 1.25$ 1.25

$ 0.143521
$ 0.143521$ 0.143521

-1.61%

+1.39%

-8.45%

-8.45%

Vultisig (VULT) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Vultisig kepada USD adalah $ +0.0020328.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Vultisig kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Vultisig kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Vultisig kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0020328+1.39%
30 Hari$ 0--
60 Hari$ 0--
90 Hari$ 0--

Ramalan Harga untuk Vultisig

Vultisig (VULT) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran VULT pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Vultisig (VULT) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Vultisig berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga Vultisig yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk VULT ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Vultisig Ramalan Harga.

Apakah itu Vultisig (VULT)

Vultisig is a self-custodial multi-chain wallet that uses Threshold Signature Scheme (TSS) and Multi-Party Computation (MPC) technology to provide institutional-grade security without specialized hardware. The platform supports all major blockchains including Bitcoin, Ethereum, Solana and THORChain.

The open source wallet eliminates seedphrases in favor of distributed "vault shares" across devices, eliminating single points of failure while maintaining easy-to-use interfaces. Available on iOS, Android, Windows, Linux, and the web, Vultisig offers flexible security configurations from single-device Fast Vaults to multi-device setups (2-of-2, 2-of-3, 3-of-4).

Vultisig was created by the founder behind THORChain, bringing their expertise in cross-chain technology to create a more secure and accessible wallet solution. The native $VULT token allows holders to participate in the value creation of the ecosystem, capturing 100% of swap/bridge fees and 30% of marketplace revenue to reward stakers.

The Vultisig marketplace serves as a hub where developers create and monetize plug-ins and AI agents, while users discover tools to improve their asset management. This ecosystem fosters innovation through an open source community where developers receive direct revenue for their contributions.

A standout feature is Vultisig's SDK, which enables AI agents to securely interact with blockchain assets across multiple chains. Developers can build autonomous agents that operate independently, or create assistants that enhance existing vault setups with user approval mechanisms, bridging the gap between AI capabilities and secure asset management.

The SDK opens two powerful avenues for AI agent developers: fully autonomous agents that operate independently on multiple chains, or intelligent assistants that enhance existing vault setups - requiring user approval for actions or autonomously executing approved operations. This combination of AI capabilities with institutional-grade security infrastructure represents a significant advancement in blockchain technology

Vultisig is used by individuals seeking enhanced security for their digital assets, while teams leverage its multi-signature capabilities for treasury management. The built-in DeFi functionality allows users to exchange, bridge and manage assets across chains without compromising security.

Users earn VULTIES points daily by storing assets in vaults, with additional multipliers available through referrals and active participation. The seasonal airdrop structure ensures continuous engagement while providing consistent rewards for active users.

The VULT token is the foundation of the ecosystem, designed as a value accumulation mechanism that rewards token stakers directly. The staking VULT token is the foundation of the ecosystem, designed as a value accrual mechanism that directly rewards token stakers. Staking VULT not only ensures participation in value distribution, but also unlocks premium features, including free access to select AI agents and plugins from the marketplace and future governance.

With its multi-chain support, enhanced security features and innovative AI integration, Vultisig represents a significant evolution in digital asset management, empowering users to take full control of their assets without sacrificing security or convenience. Visit our website to learn more.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Vultisig (VULT) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Vultisig

Berapakah nilai 1 Vultisig pada tahun 2030?
Jika Vultisig berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Vultisig berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 01:37:04 (UTC+8)

Vultisig (VULT) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Terokai Lagi tentang Vultisig

Lebih Banyak Matawang Kripto untuk Dijelajahi

Mata wang kripto teratas dengan data pasaran tersedia di MEXC

PANAS

Mata wang kripto yang menjadi trend masa kini yang mendapat perhatian pasaran yang ketara

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Baru Ditambah

Terakhir disenaraikan mata wang kripto yang tersedia untuk perdagangan

FREEZONE

FREEZONE

FREEZONE

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

IRIS Chain

IRIS Chain

IRC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Janction

Janction

JCT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.04302
$0.04302$0.04302

+115.10%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.1300
$0.1300$0.1300

+36.84%

Pemegang Untung Tertinggi Terbanyak

Pam kripto teratas hari ini

SQUADBOOM

SQUADBOOM

SBM

$0.00460
$0.00460$0.00460

+53.33%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000003630
$0.000003630$0.000003630

+39.61%

TOWNS

TOWNS

TOWNS

$0.013983
$0.013983$0.013983

+38.11%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.1300
$0.1300$0.1300

+36.84%

Zyphora

Zyphora

ZYPH

$0.0000002006
$0.0000002006$0.0000002006

+54.30%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.