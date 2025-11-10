Vultisig Harga Hari Ini

Harga langsung Vultisig (VULT) hari ini ialah $ 0.147815, dengan 1.39% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa VULT kepada USD penukaran adalah $ 0.147815 setiap VULT.

Vultisig kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 14,781,323, dengan bekalan edaran sebanyak 100.00M VULT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, VULT didagangkan antara $ 0.144725 (rendah) dan $ 0.150869 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.25, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.143521.

Dalam prestasi jangka pendek, VULT dipindahkan -1.61% dalam sejam terakhir dan -8.45% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Vultisig (VULT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 14.78M$ 14.78M $ 14.78M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 14.78M$ 14.78M $ 14.78M Bekalan Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Vultisig ialah $ 14.78M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran VULT ialah 100.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 14.78M.