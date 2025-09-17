Lagi Mengenai VPK

Vulture Peak Logo

Vulture Peak Harga (VPK)

Tidak tersenarai

1 VPK ke USD Harga Langsung:

$0.01587727
$0.01587727$0.01587727
-0.10%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Vulture Peak (VPK) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 19:56:47 (UTC+8)

Vulture Peak (VPK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.01576489
$ 0.01576489$ 0.01576489
24J Rendah
$ 0.01599998
$ 0.01599998$ 0.01599998
24J Tinggi

$ 0.01576489
$ 0.01576489$ 0.01576489

$ 0.01599998
$ 0.01599998$ 0.01599998

$ 0.785352
$ 0.785352$ 0.785352

$ 0.0157088
$ 0.0157088$ 0.0157088

+0.01%

-0.19%

-0.37%

-0.37%

Vulture Peak (VPK) harga masa nyata ialah $0.01587727. Sepanjang 24 jam yang lalu, VPK didagangkan antara $ 0.01576489 rendah dan $ 0.01599998 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi VPK sepanjang masa ialah $ 0.785352, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0157088.

Dari segi prestasi jangka pendek, VPK telah berubah sebanyak +0.01% sejak sejam yang lalu, -0.19% dalam 24 jam dan -0.37% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Vulture Peak (VPK) Maklumat Pasaran

$ 64.39K
$ 64.39K$ 64.39K

--
----

$ 474.85K
$ 474.85K$ 474.85K

4.05M
4.05M 4.05M

29,900,000.0
29,900,000.0 29,900,000.0

Had Pasaran semasa Vulture Peak ialah $ 64.39K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran VPK ialah 4.05M, dengan jumlah bekalan sebanyak 29900000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 474.85K.

Vulture Peak (VPK) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Vulture Peak kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Vulture Peak kepada USD adalah $ -0.0007431626.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Vulture Peak kepada USD adalah $ -0.0008487210.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Vulture Peak kepada USD adalah $ -0.001054228513023637.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.19%
30 Hari$ -0.0007431626-4.68%
60 Hari$ -0.0008487210-5.34%
90 Hari$ -0.001054228513023637-6.22%

Apakah itu Vulture Peak (VPK)

Vulture Peak is a pioneering Launchpad and an Investment fund focusing on blockchain games, NFTs, metaverse, DeFi, and other recent developments in the blockchain space. While the blockchain industry has been expanding and growing in recent years, not much has been done to have equal growth amongst the overall sphere of our society and it has mostly benefited a certain segment of the society who has the resources and liberty of investing early in projects. Vulture Peak focuses on leveling down these grounds and empowering everyone with investing power. Better days are on their way and it’s time to bid farewell to the days of staking and locking your tokens for getting whitelisted in IDOs. Let’s empower everyone and let’s grow together!

Vulture Peak (VPK) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Vulture Peak Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Vulture Peak (VPK) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Vulture Peak (VPK) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Vulture Peak.

Semak Vulture Peak ramalan harga sekarang!

VPK kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Vulture Peak (VPK)

Memahami tokenomik Vulture Peak (VPK) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token VPK dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Vulture Peak (VPK)

Berapakah nilai Vulture Peak (VPK) hari ini?
Harga langsung VPK dalam USD ialah 0.01587727 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa VPK ke USD?
Harga semasa VPK ke USD ialah $ 0.01587727. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Vulture Peak?
Had pasaran untuk VPK ialah $ 64.39K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran VPK?
Bekalan edaran VPK ialah 4.05M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) VPK?
VPK mencapai harga ATH sebanyak 0.785352 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa VPK?
VPK melihat harga ATL sebanyak 0.0157088 USD.
Berapakah jumlah dagangan VPK?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk VPKialah -- USD.
Adakah VPK akan naik lebih tinggi tahun ini?
VPK mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak VPKramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 19:56:47 (UTC+8)

