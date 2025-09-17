Vulture Peak (VPK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.01576489 $ 0.01576489 $ 0.01576489 24J Rendah $ 0.01599998 $ 0.01599998 $ 0.01599998 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.01576489$ 0.01576489 $ 0.01576489 24J Tinggi $ 0.01599998$ 0.01599998 $ 0.01599998 Sepanjang Masa $ 0.785352$ 0.785352 $ 0.785352 Harga Terendah $ 0.0157088$ 0.0157088 $ 0.0157088 Perubahan Harga (1J) +0.01% Perubahan Harga (1D) -0.19% Perubahan Harga (7D) -0.37% Perubahan Harga (7D) -0.37%

Vulture Peak (VPK) harga masa nyata ialah $0.01587727. Sepanjang 24 jam yang lalu, VPK didagangkan antara $ 0.01576489 rendah dan $ 0.01599998 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi VPK sepanjang masa ialah $ 0.785352, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0157088.

Dari segi prestasi jangka pendek, VPK telah berubah sebanyak +0.01% sejak sejam yang lalu, -0.19% dalam 24 jam dan -0.37% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Vulture Peak (VPK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 64.39K$ 64.39K $ 64.39K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 474.85K$ 474.85K $ 474.85K Bekalan Peredaran 4.05M 4.05M 4.05M Jumlah Bekalan 29,900,000.0 29,900,000.0 29,900,000.0

Had Pasaran semasa Vulture Peak ialah $ 64.39K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran VPK ialah 4.05M, dengan jumlah bekalan sebanyak 29900000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 474.85K.