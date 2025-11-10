VUSD Harga Hari Ini

Harga langsung VUSD (VUSD) hari ini ialah $ 1.014, dengan 1.45% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa VUSD kepada USD penukaran adalah $ 1.014 setiap VUSD.

VUSD kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,577,130, dengan bekalan edaran sebanyak 1.56M VUSD. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, VUSD didagangkan antara $ 0.998995 (rendah) dan $ 1.014 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.044, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.956466.

Dalam prestasi jangka pendek, VUSD dipindahkan -0.05% dalam sejam terakhir dan +1.35% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

VUSD (VUSD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.58M$ 1.58M $ 1.58M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.58M$ 1.58M $ 1.58M Bekalan Peredaran 1.56M 1.56M 1.56M Jumlah Bekalan 1,555,362.413672371 1,555,362.413672371 1,555,362.413672371

