Lagi Mengenai VVS

Maklumat Harga VVS

Laman Web Rasmi VVS

Tokenomik VVS

Ramalan Harga VVS

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

VVS Finance Logo

VVS Finance Harga (VVS)

Tidak tersenarai

1 VVS ke USD Harga Langsung:

--
----
+0.80%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
VVS Finance (VVS) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 09:10:05 (UTC+8)

VVS Finance (VVS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00000463
$ 0.00000463$ 0.00000463
24J Rendah
$ 0.00000481
$ 0.00000481$ 0.00000481
24J Tinggi

$ 0.00000463
$ 0.00000463$ 0.00000463

$ 0.00000481
$ 0.00000481$ 0.00000481

$ 0.00033093
$ 0.00033093$ 0.00033093

$ 0.00000168
$ 0.00000168$ 0.00000168

+0.02%

+0.99%

-10.56%

-10.56%

VVS Finance (VVS) harga masa nyata ialah $0.00000477. Sepanjang 24 jam yang lalu, VVS didagangkan antara $ 0.00000463 rendah dan $ 0.00000481 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi VVS sepanjang masa ialah $ 0.00033093, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000168.

Dari segi prestasi jangka pendek, VVS telah berubah sebanyak +0.02% sejak sejam yang lalu, +0.99% dalam 24 jam dan -10.56% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

VVS Finance (VVS) Maklumat Pasaran

$ 222.68M
$ 222.68M$ 222.68M

--
----

$ 452.98M
$ 452.98M$ 452.98M

46.63T
46.63T 46.63T

94,854,130,832,203.08
94,854,130,832,203.08 94,854,130,832,203.08

Had Pasaran semasa VVS Finance ialah $ 222.68M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran VVS ialah 46.63T, dengan jumlah bekalan sebanyak 94854130832203.08. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 452.98M.

VVS Finance (VVS) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga VVS Finance kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga VVS Finance kepada USD adalah $ +0.0000021199.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga VVS Finance kepada USD adalah $ +0.0000037278.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga VVS Finance kepada USD adalah $ +0.000002647164316141973.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+0.99%
30 Hari$ +0.0000021199+44.44%
60 Hari$ +0.0000037278+78.15%
90 Hari$ +0.000002647164316141973+124.70%

Apakah itu VVS Finance (VVS)

VVS Finance is a decentralized finance and automated market making platform on the Cronos network by Crypto.com

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

VVS Finance (VVS) Sumber

Laman Web Rasmi

VVS Finance Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai VVS Finance (VVS) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset VVS Finance (VVS) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk VVS Finance.

Semak VVS Finance ramalan harga sekarang!

VVS kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik VVS Finance (VVS)

Memahami tokenomik VVS Finance (VVS) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token VVS dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai VVS Finance (VVS)

Berapakah nilai VVS Finance (VVS) hari ini?
Harga langsung VVS dalam USD ialah 0.00000477 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa VVS ke USD?
Harga semasa VVS ke USD ialah $ 0.00000477. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran VVS Finance?
Had pasaran untuk VVS ialah $ 222.68M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran VVS?
Bekalan edaran VVS ialah 46.63T USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) VVS?
VVS mencapai harga ATH sebanyak 0.00033093 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa VVS?
VVS melihat harga ATL sebanyak 0.00000168 USD.
Berapakah jumlah dagangan VVS?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk VVSialah -- USD.
Adakah VVS akan naik lebih tinggi tahun ini?
VVS mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak VVSramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 09:10:05 (UTC+8)

VVS Finance (VVS) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.