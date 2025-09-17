VVS Finance (VVS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00000463 $ 0.00000463 $ 0.00000463 24J Rendah $ 0.00000481 $ 0.00000481 $ 0.00000481 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00000463$ 0.00000463 $ 0.00000463 24J Tinggi $ 0.00000481$ 0.00000481 $ 0.00000481 Sepanjang Masa $ 0.00033093$ 0.00033093 $ 0.00033093 Harga Terendah $ 0.00000168$ 0.00000168 $ 0.00000168 Perubahan Harga (1J) +0.02% Perubahan Harga (1D) +0.99% Perubahan Harga (7D) -10.56% Perubahan Harga (7D) -10.56%

VVS Finance (VVS) harga masa nyata ialah $0.00000477. Sepanjang 24 jam yang lalu, VVS didagangkan antara $ 0.00000463 rendah dan $ 0.00000481 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi VVS sepanjang masa ialah $ 0.00033093, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000168.

Dari segi prestasi jangka pendek, VVS telah berubah sebanyak +0.02% sejak sejam yang lalu, +0.99% dalam 24 jam dan -10.56% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

VVS Finance (VVS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 222.68M$ 222.68M $ 222.68M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 452.98M$ 452.98M $ 452.98M Bekalan Peredaran 46.63T 46.63T 46.63T Jumlah Bekalan 94,854,130,832,203.08 94,854,130,832,203.08 94,854,130,832,203.08

Had Pasaran semasa VVS Finance ialah $ 222.68M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran VVS ialah 46.63T, dengan jumlah bekalan sebanyak 94854130832203.08. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 452.98M.