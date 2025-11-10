W Coin Harga Hari Ini

Harga langsung W Coin (W COIN) hari ini ialah $ 0.00000514, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa W COIN kepada USD penukaran adalah $ 0.00000514 setiap W COIN.

W Coin kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 4,780.14, dengan bekalan edaran sebanyak 930.29M W COIN. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, W COIN didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00032853, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000509.

Dalam prestasi jangka pendek, W COIN dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -15.63% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

W Coin (W COIN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 4.78K$ 4.78K $ 4.78K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.78K$ 4.78K $ 4.78K Bekalan Peredaran 930.29M 930.29M 930.29M Jumlah Bekalan 930,291,162.590593 930,291,162.590593 930,291,162.590593

Had Pasaran semasa W Coin ialah $ 4.78K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran W COIN ialah 930.29M, dengan jumlah bekalan sebanyak 930291162.590593. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.78K.