WAA (WAA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00002576 24J Tinggi $ 0.00002626 Sepanjang Masa $ 0.00130354 Harga Terendah $ 0.00001822 Perubahan Harga (1J) -0.34% Perubahan Harga (1D) -1.73% Perubahan Harga (7D) +4.37%

WAA (WAA) harga masa nyata ialah $0.0000258. Sepanjang 24 jam yang lalu, WAA didagangkan antara $ 0.00002576 rendah dan $ 0.00002626 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WAA sepanjang masa ialah $ 0.00130354, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00001822.

Dari segi prestasi jangka pendek, WAA telah berubah sebanyak -0.34% sejak sejam yang lalu, -1.73% dalam 24 jam dan +4.37% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

WAA (WAA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 25.78K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 25.78K Bekalan Peredaran 999.44M Jumlah Bekalan 999,442,839.81777

Had Pasaran semasa WAA ialah $ 25.78K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WAA ialah 999.44M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999442839.81777. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 25.78K.