Tokenomik WAA (WAA)

Lihat cerapan utama tentang WAA (WAA), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
WAA (WAA) Maklumat

AFEL is an ecosystem driven by top-tier developers and a community-first approach, powered by FEL NFTs and the $WAA token. Holding a FEL NFT means joining a space where degens and builders unite, with constant utility and reward growth. We share revenue with our NFT holders, conduct token buybacks, and airdrop them back to the community. The ecosystem includes 4 utilities as of now & will include so much more with time. The utilities are as follows:

  • IronNode: A cyber security firm that focuses on security audits on multiple chains
  • SolRush: A browser based racing game where 2-8 players enter a game & users are able to wager each match and winner takes all
  • WAABot: A trading bot that is accessible via Telegram or web with wallet tracking & copy trading functions
  • Swipe2Earn: A new approach to the Social-Fi platforms; a Tinder-like experience where users swipe Twitter posts to earn rewards.

Laman Web Rasmi:
https://waa.afel.xyz

WAA (WAA) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk WAA (WAA), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 26.22K
$ 26.22K$ 26.22K
Jumlah Bekalan:
$ 999.44M
$ 999.44M$ 999.44M
Bekalan Edaran:
$ 999.44M
$ 999.44M$ 999.44M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 26.22K
$ 26.22K$ 26.22K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00130354
$ 0.00130354$ 0.00130354
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0$ 0
Harga Semasa:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomik WAA (WAA): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik WAA (WAA) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token WAA yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token WAA yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik WAA, terokai WAA harga langsung token!

WAA Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju WAA? Halaman ramalan harga WAA kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.