WABBIT (WABBIT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00234934$ 0.00234934 $ 0.00234934 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.38% Perubahan Harga (1D) -1.00% Perubahan Harga (7D) -0.21% Perubahan Harga (7D) -0.21%

WABBIT (WABBIT) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, WABBIT didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WABBIT sepanjang masa ialah $ 0.00234934, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, WABBIT telah berubah sebanyak -0.38% sejak sejam yang lalu, -1.00% dalam 24 jam dan -0.21% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

WABBIT (WABBIT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 28.17K$ 28.17K $ 28.17K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 28.17K$ 28.17K $ 28.17K Bekalan Peredaran 777.78M 777.78M 777.78M Jumlah Bekalan 777,777,777.0 777,777,777.0 777,777,777.0

Had Pasaran semasa WABBIT ialah $ 28.17K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WABBIT ialah 777.78M, dengan jumlah bekalan sebanyak 777777777.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 28.17K.