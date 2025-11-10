WachAI Harga Hari Ini

Harga langsung WachAI (WACH) hari ini ialah $ 0.00216522, dengan 9.87% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa WACH kepada USD penukaran adalah $ 0.00216522 setiap WACH.

WachAI kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,152,190, dengan bekalan edaran sebanyak 531.65M WACH. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, WACH didagangkan antara $ 0.0018667 (rendah) dan $ 0.00217184 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.0086231, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, WACH dipindahkan +0.65% dalam sejam terakhir dan -21.03% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

WachAI (WACH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.15M$ 1.15M $ 1.15M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.17M$ 2.17M $ 2.17M Bekalan Peredaran 531.65M 531.65M 531.65M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa WachAI ialah $ 1.15M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WACH ialah 531.65M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.17M.