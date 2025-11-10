WagerFi Harga Hari Ini

Harga langsung WagerFi (WAGER) hari ini ialah --, dengan 18.60% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa WAGER kepada USD penukaran adalah -- setiap WAGER.

WagerFi kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 290,073, dengan bekalan edaran sebanyak 996.05M WAGER. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, WAGER didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, WAGER dipindahkan +0.81% dalam sejam terakhir dan -31.34% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

WagerFi (WAGER) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 290.07K$ 290.07K $ 290.07K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 290.07K$ 290.07K $ 290.07K Bekalan Peredaran 996.05M 996.05M 996.05M Jumlah Bekalan 996,053,382.19814 996,053,382.19814 996,053,382.19814

Had Pasaran semasa WagerFi ialah $ 290.07K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WAGER ialah 996.05M, dengan jumlah bekalan sebanyak 996053382.19814. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 290.07K.